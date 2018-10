Onrustige nacht in Leeuwarder uitgaansgebied

Net na elven is een 33-jarige Leeuwarder aangehouden in de Oude Doelesteeg. Hij had zich niet gehouden aan het verbod van collectieve horeca-ontzegging dat hij tot 2022 heeft. Hij is ingesloten.

Tegen twee uur kwam de melding van een vechtpartij in de Oude Doelesteeg. Een Drachtster (17 jaar), een inwoner uit Delft (18 jaar) en een 21-jarige Leeuwarder zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De Drachtster spuugde en toen hij daar maar mee doorging, heeft de politie een spuugmasker aangelegd. Ook kreeg de Drachtster een collectieve horeca-ontzegging.

Tegen drie uur werd een 22-jarige inwoonster van Leeuwarden aangehouden voor mishandeling in een café in de Oude Doelesteeg. Ze kreeg een lokale horeca-ontzegging en is ingesloten.

Om 05.00 uur was een vervelende man (34 jaar) uit Assen op het Ruiterskwartier. Hij zocht steeds ruzie met anderen. Zijn vrienden hebben hem meegenomen.

Even later volgde nog een aanhouding van een 20-jarige Leeuwarder voor mishandeling in een café op het Ruiterskwartier. Hij is ingesloten en onderzoek volgt.