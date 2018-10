Høegh over penalty: "Het was schouder tegen schouder"

Volgens de speler van Heerenveen ging het in de eerste helft nog niet zo slecht. "Toen waren we wel goed vind ik. Maar na de 0-2 wordt het wel moeilijk tegen zo'n ploeg. We hebben een paar kansen gehad. In de rust hebben we gezegd dat we vol gas moesten geven, en dan krijg je zo'n moment!"

Penalty?

Høegh doelt daarmee op de strafschop die de scheidsrechter aan Ajax gaf, vlak na rust. Daarbij kreeg Dolberg een duw van de Deense verdediger. "Ik heb het nagekeken, maar ik vind het nog steeds geen penalty. Het was schouder tegen schouder. Dan heb je de videoscheidsrechter ook nog. Ze zitten daar met zijn drieën en dan vinden ze het alsnog een penalty! Ik snap er helemaal niets van."