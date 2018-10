Sportclub Heerenveen met duidelijke cijfers onderuit tegen Ajax

De wedstrijd begon beroerd voor SC Heerenveen. Al na drie minuten opende Lasse Schøne voor Ajax de score. De middenvelder van de Amsterdammers schoot de bal van zo'n dertig meter over Heerenveen-keeper Warner Hahn. Aan de andere kant reageerde de thuisploeg via Sam Lammers, maar het schot van de spits ging net naast.

Tweede goal

Het initiatief bleef wel in handen van Ajax. Dat leidde bijna tot de tweede goal voor de Amsterdammers. Een schot van Donny van der Beek ging centimeters voor de goal van Hahn langs. Ook Kasper Dolberg mocht het even later proberen, de inzet van de Ajax-spits ging ook maar net naast. Heerenveen kreeg via Arber Zeneli en Lammers nog twee schotkansen, maar daar had André Onana geen moeite mee.

Voor de rust ging het toch weer mis voor de Heerenveners. Een schot van Frenkie de Jong kon in eerste instantie nog worden gekeerd door Hahn, maar de rebound werd binnen geschoten door Hakim Ziyech. De oud-middenvelder van Heerenveen zette de ruststand op 2-0 voor Ajax.