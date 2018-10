Basketballers Aris op het nippertje voorbij Weert

Na het eerste kwart was het duel volledig in evenwicht: 17-17. Ook tijdens de rust deden beide ploegen niet veel voor elkaar onder. Bij het begin van het laatste kwart stond Aris met twee punten voor op Weert. Uiteindelijk konden de Leeuwarders in de slotfase nog wat uitlopen: 75-69.

Den Bosch

Volgende zaterdag speelt Aris een uitwedstrijd tegen Den Bosch.