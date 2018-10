Honderden mensen bij manifestatie Frede fan Fryslân

Dat was ook de directe aanleiding voor de manifestatie. Bij de koepel in de Prinsentuin kwamen honderden mensen bijeen voor toespraken en muziek. Op de manifestatie spraken verschillende mensen over hoe zij tegen de polarisatie aankijken. Ook werd er muziek gemaakt.

De opkomst was volgens een aantal wel wat mager, in vergelijking met de opkomst bij de rechtbank vorige week.