Zaterdagvoetbal: overwinningen voor Friese amateurploegen

De Harkemasters kwamen na ruim een half uur op voorsprong in Amsterdam. Jens Jurn Streutker maakte de 0-1 uit een voorzet van Beimers. Na rust zette Robert Stelpstra Harkemase Boys op een 0-2 tussenstand. Ajax werd niet zo gevaarlijk meer in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Voor Harkemase Boys probeerde Willem Huizing het nog een keer met een schot van afstand, maar dat schot ging net over de lat.

ONS verslaat ODIN '59

Voor ONS Sneek was er zaterdag een 2-0 overwinning te vieren op het Zuidersportpark. Tegenstander ODIN '59 uit Heemskerk kon niet genoeg tegenstand bieden. De doelpunten kwamen van Curty Gonzales en Genridge Prijor, alle twee voor rust.

Winst Buitenpost

VV Buitenpost kon in de hoofdklasse zaterdag ook weer eens een overwinning bijschrijven. De ploeg van trainer René van der Weij won met 2-0 van AZSV Aalten. Doelpuntenmakers waren Joran Olijve en Rik Weening.