Drachtster Hans Jager erg blij met loterijhuis

De voetbalclub van Eenrum kwam op het idee door de verloting van vorig jaar bij VV Ouwe Syl. In november won een vrouw uit Arnhem daar ook een woning bij een verloting. "Je gaat er natuurlijk toch van uit dat je niks, wint, dus het was even behoorlijk schakelen toen ik het hoorde."

Lot vergeten

Bij de verloting van VV Ouwe Syl konden mensen hun eigen geluksnummer kiezen, dat kon bij die van VV Eenrum niet. Jager kocht begin oktober een lot, maar was de hele loterij eerlijk gezegd vergeten. Hij was vrijdagavond aan het werk bij een klant, toen hij diverse gemiste oproepen had. "Op mijn voicemail hoorde ik dat ik een prijs had gewonnen, dus toen heb ik maar teruggebeld. Dat ik de hoofdprijs van VV Eenrum had gewonnen, besefte ik pas in stappen."