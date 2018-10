Sint Piter en fierljeppen officieel op Inventaris Immaterieel Erfgoed

In die inventaris staan sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als vorm van cultureel erfgoed.

Commissaris van de Koning Arno Brok was aanwezig bij de bijschrijving, die in Noardburgum was.

Ook de Strontweek zal worden toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed. Dat gebeurt zondag.