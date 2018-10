Boeren moeten CO2 opslaan via 'Oostenrijkse methode'

Volgens Meijles is het potentieel van deze methode heel groot. Als bijvoorbeeld alle bouwboeren in Fryslân eraan meedoen, zou de Friese landbouw daarmee in een klap voldoen aan de bijdrage die de nationale overheid stelt aan de sector in het klimaatakkoord dat eraan zit te komen.

En met 15 procent minder kunstmest wordt net zoveel energie bespaard als dat er wordt opgewekt met het nieuwe windmolenpark in het IJsselmeer.