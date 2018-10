Actievoerders op woonwagenkamp beginnen online petitie

Die staat nog maar net online, maar is al honderden keren ondertekend. De vier actievoerders op het kamp zijn met die actie begonnen, omdat in Drachten dringend behoefte is aan nieuwe staanplaatsen. In Drachtster woonwijken zijn die moeilijk te vinden, ook vanwege verzet van de burgerbevolking.

Door het oude kamp aan de Kromme Wyk weer geschikt te maken kan de gemeente Smallingerland het probleem in een keer oplossen, zegt woordvoerder Antonio Corpier.

Kritiek in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer kregen de woonwagenbewoners donderdag van sommige partijen het verwijt dat ze bezig zijn met 'kraakacties' of zelfs met 'landjepik'. Antonio Corpier is het oneens met die kritiek. "Er zijn al heel lang geen staanplaatsen bijgekomen in Smallingerland, terwijl het aantal huizen enorm is gegroeid. Onze actie hier wordt door de gemeente gedoogd."

De actievoerders krijgen volgens eigen zeggen met name positieve reacties op hun actie, ook uit het dorp Drachtstercompagnie. Het is de actievoerders erom te doen om voldoende standplaatsen te krijgen voor de jongere generatie, die nu vaak jaren op een wachtlist staat.