Politie waarschuwt: dieven zijn gek op buitenboordmotoren

Dat heeft volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer veel te maken met de tijd van het jaar. Het is nu veel minder druk op het water en in de jachthavens. Daardoor is de kans kleiner dat je wordt betrapt.

Toch zijn er door het mooie weer wel mensen die nog een keer gaan varen of de spullen klaar maken voor de winter. Op dat moment zien ze dan vaak dat de motor er niet meer achter hangt.

Sloten

Van der Meer adviseert mensen om als het kan de buitenboordmotor achter de boot weg te halen. Kan dat niet, dan zijn goede sloten, registratie of bijvoorbeeld een GPS-tracker een goed alternatief.