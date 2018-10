Harry Bevers over ontwikkelingen Cambuurstadion: Vertrouwen moet worden hersteld

"Er was geen enkel signaal voor, het bericht sloeg in als een bom. Wat is er woensdag gebeurd toen de gemeente en Friese Poort hebben gesproken, dat de Friese Poort zich in zulke scherpe bewoordingen uit het plan heeft teruggetrokken? Hoe het nu verder moet, is een groot vraagteken."

Hij kan op basis van wat hij nu weet niet aangeven welke partij gelijk zou hebben. "Er zijn twee partijen die een verschillend beeld hebben van wat er gebeurd is."

Vertrouwen herstellen

De komende week is cruciaal volgens Bevers. "De gemeente zal in gesprek moeten gaan om het vertrouwen te herstellen. Als dat vertrouwen niet wordt hersteld, is er een groot probleem. De eerste stap is om te zien hoe we verder kunnen. Ik ga ervan uit dat beide partijen oprecht proberen om een oplossing te vinden. Het zijn twee volwassen partijen die in staat moeten zijn om boven het niveau van welles-nietes uit te stijgen."

Op maandag 29 oktober gaat de gemeenteraad praten over de kwestie. "Dan moeten alle stukken op tafel komen, ook de onderliggende stukken. Dat is nodig om een oordeel te kunnen geven. Nu kan ik niet zeggen wie gelijk heeft, het gaat om een verschil van interpretatie."