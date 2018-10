Omrop TIP: Het oneindige zoeken

Film door de ogen van Escher

"Ik vrees dat er maar één persoon in de wereld is die een film kan maken over mijn printen: ikzelf", zo schreef de in Leeuwarden geboren kunstenaar M.C. Escher ooit. Filmmaker Robin Lutz nam die opmerking als uitgangspunt voor zijn documentaire over het leven en werk van de wereldberoemde graficus.

Weigerde zichzelf kunstenaar te noemen

Hij laat Escher aan de hand van brieven, dagboeknotities en andere teksten zelf het verhaal vertellen. Aangevuld met driedimensionale animatie, unieke archiefbeelden van de kunstenaar zelf, foto's en verhalen van zijn kinderen en bewonderaar Graham Nash, geeft dat een heel nieuw beeld van de man die een leven lang zoekende bleef en weigerde om zichzelf kunstenaar te noemen.