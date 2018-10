OVERZICHT: De jarenlange stadionsoap van SC Cambuur

Het geduld van de aanhang van de Leeuwarder eerstedivisionist is de afgelopen jaren sterk op de proef gesteld. Al in 2002 had de gemeente Leeuwarden plannen om het stadion van SC Cambuur te verhuizen naar een andere plek in de stad, maar anno 2018 speelt de club zijn wedstrijden nog altijd aan het Cambuurplein.

Vrijdag zei Friese Poort, een belangrijke partij om de financiering rond te krijgen, uit de ontwikkeling van de plannen te stappen. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk aan de jarenlange soap toegevoegd. Een overzicht:

20 maart 2002

De gemeente Leeuwarden besluit dat er een nieuw Cambuurstadion bij de Werpsterhoeke moet komen. Daar moet het bedrijfsleven op afkomen, zoals bij de Amsterdam Arena. Eerst moet echter het businesspark aan de westkant van de stad vol zijn.

1 december 2007

Mogelijk toch een andere plek voor het nieuwe Cambuurstadion. Wim Sleijfer van de Vastgoed B.V. van Cambuur zegt dat het stadion verhuist naar een locatie bij de nieuwbouwwijk de Súdlannen bij Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden maakte bekend dat het eerdere plan van projectontwikkelaar Accolade de prullenbak in kan.

1 januari 2008

Het nieuwe Cambuurstadion komt óók niet in de Súdlannen, zegt voorzitter Sleijfer van de Raad van Commissarissen van Cambuur. Een nieuw stadion daar zou te ver weg zijn voor Leeuwarders die op de fiets naar de wedstrijden willen. Hij ziet liever nieuwbouw achter het WTC in Leeuwarden. Een andere optie is het opknappen van het huidige stadion.

18 september 2009

De locatie achter het WTC Expo komt in beeld als plek voor het nieuwe stadion. SC Cambuur en de gemeente Leeuwarden werken aan de plannen voor een stadion op die locatie. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de financiële haalbaarheid en de veiligheid.

23 oktober 2012

Er is nóg een plan voor de bouw van een nieuw Cambuurstadion. De Leeuwarder ondernemer Henk van den Borg heeft concrete plannen voor de bouw. Hij wil op het eerdere Philipsterrein bij het WTC Expo een multifunctioneel stadion bouwen voor 35.000 toeschouwers. Het gaat om een investering van 60 tot 70 miljoen euro.

6 mei 2013

De gemeente Leeuwarden kan niet veel doen om Cambuur te helpen bij de bouw van een nieuw stadion op het terrein van het WTC, zegt sportwethouder Andries Ekhart. Volgens Ekhart moet er in de eerste plaats een goeie investeerder komen die geld in het project wil stoppen. Financiële steun van de gemeente voor topsport is volgens Europese regels verboden.

14 november 2014

Er zijn nog twee locaties over voor een nieuw Cambuurstadion: de plek waar het stadion nu zit en een terrein bij het WTC. Dat blijkt uit een onderzoek van vijf locaties, dat is uitgevoerd in opdracht van Cambuur, bouwbedrijf Dijkstra Draisma en de gemeente Leeuwarden.

19 mei 2015

Trainer Henk de Jong van SC Cambuur is blij met de verhuizing van het stadion naar het WTC Expo in Leeuwarden. Hij denkt dat een nieuw stadion op die plek een opsteker voor de club is. Het is volgens De Jong voornamelijk belangrijk dat het stadion beter bereikbaar wordt en dat het meer de allure krijgt van een ploeg die in de eredivisie speelt. De totale investering ligt rond de 45 miljoen euro.