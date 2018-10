VIDEO: De sneeuwwedstrijd tussen Heerenveen en Ajax in 2005

Sportclub Heerenveen speelt zaterdag de kraker tegen Ajax. Genoeg reden om terug te kijken op een historische editie van die wedstrijd. Op 30 december 2005 lag het veld in het Abe Lenstrastadion vol met sneeuw. Vrijwilligers hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd door te laten gaan.

En dat was niet voor niets: Heerenveen wint met 4-2. Het is de laatste wedstrijd van Klaas-Jan Huntelaar in het pompeblêdeshirt. De spits maakt daarna de overstap naar, precies, de tegenstander van die dag: Ajax.

In Fryslân Hjoed keken de trainer van toen, Gertjan Verbeek, de toenmalige voorzitter Riemer van der Velde én vrijwilliger Siemen Pander kijken terug op de historische ontmoeting.