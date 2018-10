Kevin van Kippersluis: "Je benen laten spreken"

De tegengoal direct daarna mocht niet vallen, vond Van Kippersluis. "Het was een klungelige tegengoal. Er stonden een paar man van Helmond buitenspel, maar niet degene die de bal ontving."

Verder was de aanvaller tevreden over het spel van de Leeuwarders: "Het was denk ik onze beste eerste helft van het seizoen. Althans, zo voelde het in de wedstrijd. We kwamen er goed doorheen en hadden rust aan de bal. Die tegengoal was klote, maar in de tweede helft kwamen we redelijk snel op 3-1. Daarna hebben we het uitgespeeld. Dan is het voor het publiek niet heel leuk meer, maar het enige dat telt is dat we de drie punten hier houden."