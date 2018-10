Drachtster wint vakantiehuis bij verloting Groninger voetbalvereniging

De verloting werd in de lente van dit jaar aangekondigd. In totaal werden ruim achtduizend loten verkocht voor 98 euro per stuk. Na het aftrekken van alle kosten blijft er zo'n vier ton over voor de voetbalclub.

Oudebildtzijl

De voetbalclub van Eenrum kwam op het idee door de verloting van vorig jaar bij VV Ouwe Syl. In november won een vrouw uit Arnhem daar ook een woning bij een verloting.