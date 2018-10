UNIS Flyers veel te sterk voor Tilburg Trappers

In de eerste periode ging UNIS Flyers sterk van start. Doelpunten van Bezak (twee maal), Nijland en Wurm zorgden voor de 4-0 voorsprong. De Flyers liepen daarna al snel uit naar 8-0. Tilburg Trappers was ook in de derde periode kansloos; door goals van Den Edel en Van Aalderen werd de eindstand uiteindelijk 10-0.

Nog een bekerwedstrijd

Zondag komt UNIS Flyers weer in actie, en dan ook weer in de beker. De ploeg moet dan afreizen naar Limburg voor de wedstrijd tegen de Eaters Geleen.