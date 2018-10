SC Cambuur pakt thuis tegen Helmond eindelijk de winst

Vroeg in de tweede helft keerde Mous een harde, lege vrije trap van Zeldenrust. Cambuur was meer aan de bal, maar Helmond was wel gevaarlijk in de counter.

Na een klein uur spelen, vergrootte Nigel Robertha de marge weer tot twee. Boerlage zette de spits mooi vrij voor de Helmond-goal en die maakte er 3-1 van. Diezelfde Robertha maakte snel erna bijna de 4-1, maar nu kon Van Gassel wel redding brengen.

In het laatste kwartier van de wedstrijd kwam Helmond nog een paar keer gevaarlijk voor de goal van Mous, maar scoren deden de Brabanders niet meer.

Op bezoek bij koploper

Eindelijk weer eens drie punten voor de ploeg van René Hake. De laatste keer was op 14 september, thuis tegen Telstar. Cambuur staat nu op de zevende plaats in de eerste divisie. Volgende week gaan de Leeuwarders op bezoek bij koploper Go Ahead Eagles.