Heerenveenvrouwen komen niet tot scoren in Hengelo

In de eerste helft kwamen beide ploegen niet tot grote kansen. De Heerenveen-doelvrouw moest wel een paar keer in actie komen, maar had het niet heel zwaar.

Na een klein kwartier in de tweede helft schoot Twente-speelster Renate Jansen de bal in het zijnet van Heerenveen. Verder bleef het een wedstrijd zonder grote kansen.

In de blessuretijd kreeg Heerenveenspits Fenna Kalma haar tweede gele kaart van de wedstrijd. Zo eindigde Heerenveen dus de wedstrijd met tien spelers.