Lijsttrekkers Noardeast-Fryslân geven aftrap voor verkiezingscampagne

De eerste verkiezingsmarkt in het gemeentehuis van Dongeradeel trok vooral mensen die al politiek actief zijn. De deelnemende partijen zullen er de komende tijd nog flink aan moeten trekken om de kiezers naar de stembus te trekken, want de opkomst is traditioneel niet hoog bij herindelingsverkiezingen.

Bijna allemaal mannen

De drie fusiegemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland gaat daarom ook campagne vieren voor de verkiezingen zelf. Ze doen dat onder andere met filmpjes op sociale media. Afgelopen dagen is van alle negen lijsttrekkers een filmpje op YouTube geplaatst. Wat daarbij opvalt is dat het bijna allemaal mannen zijn: alleen de PvdA heeft een vrouwelijke lijsttrekker in de persoon van Gryte Schaafstal uit Kollumerzwaag.

Niet bekend buiten eigen gemeente

Voor Schaafstal, maar ook voor de andere lijsttrekkers wordt het vooral een uitdaging om bekender te worden buiten de eigen gemeente. Dat geldt ook voor VVD'er Jelle Boerema uit Munnekezijl. Als wethouder is hij goed bekend in de eigen gemeente, maar in Dongeradeel en Ferwerderadeel is dat nog veel minder.

Ook opvallend is dat er maar liefst vier plaatselijke politieke formaties aan de verkiezingen meedoen: Gemeentebelangen, ELP-NEF, SIN en de ecologische Waddenpartij.