In de voorgaande zes edities van het EK korfbal stond België vijf keer in de finale. Dit jaar verloren de Belgen in de poulefase verrassend van Duitsland. Zodoende werd België geen poulewinnaar en moesten de twee topfavorieten, Nederland en België, al in de halve finale tegen elkaar. Die halve finale was vrijdagavond in Heerenveen.