In de voorgaande zes edities van het EK korfbal stond België vijf keer in de finale. Dit jaar verloren de Belgen in de poulefase verrassend van Duitsland. Zodoende werd België geen poulewinnaar en staan de twee topfavorieten, Nederland en België, al in de halve finale tegenover elkaar. Die halve finale is vrijdagavond in Heerenveen.

De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen via deze stream.