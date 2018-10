VIDEO: Sam Lammers krijgt lesje over hoogtepunten uit de historie van Heerenveen-Ajax

De 5-1 overwinning met Allbäck, de sneeuwwedstrijd met Huntelaar of de 4-1 met een goede Väyrynen. Het is allemaal alweer eventjes geleden en daarom heeft deze generatie voetballers er natuurlijk minder mee. Tijd om een van hen dat gevoel mee te geven. Met Heerenveenspits Sam Lammers kijken we naar de hoogtepunten uit de geschiedenis van Heerenveen-Ajax. Nou ja, de hoogtepunten voor Heerenveen dan.