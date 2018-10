Cambuurdirecteur Gerald van den Belt: "Geen wanhoop, wel teleurgesteld"

Als het aan Cambuur-directeur Gerald van den Belt ligt, gaat er geen definitieve streep door de plannen voor het nieuwe stadion. "Zeker niet. In rap tempo moeten we kijken of er nog ruimte is om tot elkaar te komen. Zo niet, welke alternatieven zijn er dan?" Vrijdagochtend zei Friese Poort, een belangrijke partij om de financiering rond te krijgen, uit de ontwikkeling van de plannen te stappen.