Smallingerland onderzoekt mogelijkheden voor snel internet

Informatiebijeenkomst

Dat betekent dat Kabelnoord begin volgend jaar begint met een inventarisatie. De aanleg van snel internet in het buitengebied begint als 60 procent van de huishoudens zich aanmeldt voor een abonnement. De gemeente zorgt ervoor dat er informatiebijeenkomsten worden gehouden, in samenwerking met de dorpsbelangen. Kabelnoord zal dan uitleggen wat de bedoeling is en wat het snelle internet kost.

In informatiekrant Breeduit en online worden de data van deze bijeenkomsten bekend gemaakt. Op www.glasvezelvankabelnoord.nl is met een postcodecheck te zien welke adressen uiteindelijk zullen worden aangesloten.