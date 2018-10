Meinte Bonthuis wint exemplaar nieuwe 'Bosatlas van de Wadden'

Mandø

"De foto is een van het Wad tussen het eiland Mandø en het vasteland van Denemarken", schrijft Bonthuis in zijn mail. "Het is een kiezelweg, die alleen met laag water is te berijden. Midden op het Wad stonden we stil. De rust en ruimte is niet te beschrijven. Zo mooi."

Zelf komt Bonthuis van Ameland en hij weet als geen ander hoe mooi het Nederlandse Waddengebied is. Maar dat kon niet aan dit moment tippen.

Hij was natuurlijk niet de enige die een plaatje instuurde. Hier nog een selectie van andere foto's.