Gemeente Leeuwarden over nieuw Cambuurstadion: "We geven de moed niet op"

Het besluit van ROC Friese Poort komt voor wethouder Deinum als donderslag bij heldere hemel. Hij zegt dat de school het besluit heeft genomen zonder overleg met een van de andere partijen. "We zijn vreselijk geschrokken", zei Deinum.

Oneens over afspraken tijdelijke huisvesting

Friese Poort wil in 2020 uit de huidige huisvesting aan de Wilaarderburen vertrekken, want dat gebouw is flink verouderd. De uiterste deadline was 1 juli 2021. Omdat de bouw van het nieuwe stadion, waar ROC Friese Poort 7500 vierkante meter zou huren, steeds werd uitgesteld, was tijdelijke huisvesting nodig.

Friese Poort wilde dat de gemeente een overeenkomst zou tekenen om de huurkosten voor haar gemeente te nemen. Wethouder Deinum zegt dat de gemeente nooit heeft beloofd om mee te betalen aan de tijdelijke huisvesting, maar slechts mee zou denken over een oplossing.

"We hebben een verschillende interpretatie van de afspraken", zei Deinum. "Zij zeggen dat we iets hebben beloofd, wij zeggen van niet." Volgens Deinum zouden de kosten van tijdelijke huisvesting moeten komen uit de bestaande 'businesscase', en niet betaald worden door de gemeente.

Belangrijk voor financiering

Het oorspronkelijke plan was dat het stadion op 1 juli 2020 klaar zou zijn. Begin dit jaar werd duidelijk dat dat niet haalbaar was.

Omdat Friese Poort in het nieuwe stadion 7500 vierkante meter zou huren, was het een belangrijke partij om de financiering rond te krijgen.