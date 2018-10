Freedsmerk: "Hoe ik leef, daar heeft de overheid geen ruk mee te maken"

"Wie niet gezond leeft, maakt hogere zorgkosten, die wij met elkaar moeten betalen. Bijsturen vind ik daarom prima!", was een van de reacties.

Anderen willen juist zelf de baas zijn over hoe ze leven. "Daar heeft de overheid geen ruk mee te maken!" Eén vrouw was zo eerlijk om te zeggen dat haar levensstijl niet al te gezond was. "Ik snoep te veel en beweeg te weinig, maar laat de overheid zich daar maar niet mee bemoeien, dat werkt averechts!"

Een man vertelde over het jong overlijden van meerdere mensen in zijn familie, "en dat had ècht wel te maken met levensstijl. Niet iedereen kan blijkbaar zelf die verantwoordelijkheid dragen."