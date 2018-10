Eerste spreekuur CDA-Kamerlid Harry van der Molen spreekt aan

Politiek terugbrengen naar de burger

Van der Molen hoopt op deze manier de politiek weer dichter bij de gewone mensen te krijgen: "Het is gewoon zo dat de drempel om naar Den Haag te komen voor de 'gewone' Fries groter is. Als je hen dan opzoekt, kunnen ze toch hun verhaal doen." Van der Molen denkt dat hij iets kan betekenen voor de bezoekers: "We praten als fractie iedere dinsdag met elkaar. Dan kunnen we zaken op de agenda zetten. Kijk, een garantie is het niet. Maar als we het kunnen behandelen, is er een begin gemaakt. Om buiten mijn eigen hokje te denken."

Kleine windmolens bij een boerderij

Een van de insprekers, Gea Asma, pleit voor kleine windmolens. "In Groningen kunnen boeren kleine molens plaatsen. Je ziet ze bijna niet, maar ze leveren veel op. Hier mag dat niet. Dat is natuurlijk vreemd, want hoe groen wil je je energie hebben? Ik vind eigenlijk dat de regels gewoon gelijk moeten zijn. Nu wil je, maar mag je niet."