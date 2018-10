Muizenmeldpunt opnieuw geopend vanwege overlast

Door de grote droogte van afgelopen zomer zijn er weer veel muizen in het land. Boeren zijn bang voor een nieuwe muizenplaag. In 2015 zorgden de beestjes ook al voor overlast, toen ze het land en het gras stuk vraten en zo veel schade veroorzaakten. LTO Noord krijgt veel meldingen over de muizen. Daarom hebben zij het muizenmeldpunt opnieuw geopend.