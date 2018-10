ROC Friese Poort stapt uit plannen nieuw Cambuurstadion

De gemeente zou vervangende huisvesting voor Friese Poort betalen, maar daarop zijn de wethouders deze week teruggekomen, schrijft de school. Daarop is het vertrouwen van de school beschaamd en trekken ze zich terug uit het project.

Het is een grote tegenvaller voor de ontwikkeling van het WTC-gebied in Leeuwarden. ROC Friese Poort was in de plannen een van de belangrijkste huurders.

De gemeente Leeuwarden zit momenteel in spoedberaad over de kwestie.