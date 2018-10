Zwembad Bolsward zegt samenwerking met vrijwilligersstichting op

Optisport Bolsward heeft de samenwerking met de stichting Ons Zwembad Bolsward per direct opgezegd. Reden is het plan van de stichting om het zwembad in Bolsward in de toekomst zelf over te nemen. Op dit moment wordt het zwembad nog beheerd door Optisport, maar de gemeente wil het contract mogelijk na 2021 niet meer verlengen. Volgens de gemeente is het zwembad in Bolsward te duur.

Twee jaar geleden wilde de gemeente ook al van het zwembad af, maar toen kon het worden gered door een flinke korting op de subsidie af te spreken met Optisport. In ruil voor die korting werd de stichting Ons Zwembad opgezet, die moest zorgen voor 60 uur per week aan vrijwilligers in het zwembad. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. Volgens Optisport heeft dat mogelijk te maken met de eigen plannen van de stichting.