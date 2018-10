Zwembad Bolsward stelt samenwerking met vrijwilligersstichting uit

Optisport Bolsward heeft de samenwerking met de stichting Ons Zwembad Bolsward voorlopig opgeschort. Reden is het plan van de stichting om het zwembad in Bolsward in de toekomst zelf over te nemen. Op dit moment wordt het zwembad nog beheerd door Optisport, maar de gemeente wil het contract mogelijk na 2021 niet meer verlengen. Volgens de gemeente is het zwembad in Bolsward te duur.