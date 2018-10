Vrachtwagenchauffeur die vrouw aanreed, merkte niks van ongeluk

De vrouw belandde op de rotonde op de kruising van de Oranje Nassaulaan en de Burgemeester Falkenaweg onder de trailer. De fiets van de vrouw werd honderden meters meegesleept. De vrouw zelf moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.

De vrachtwagenchauffeur had in de buurt van de rotonde stenen gelost. Bouwvakkers gaven de politie de gegevens door. De vrachtwagen werd in Overijssel van de weg gehaald, waarna de chauffeur is verhoord. Zijn verklaring is opgenomen in het proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of de man verdachte is.