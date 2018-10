Verkeer dat via de A32 van Heerenveen naar Leeuwarden rijdt, moet bij Werpsterhoeke rekening houden met oponthoud. Een vrachtwagen is daar vrijdagochtend vroeg rechtdoor gereden en van de weg geraakt. De vrachtwagen heeft zich in het talud geboord.

Een van de rijstroken richting Harlingen is afgesloten. Het is niet bekend hoe het met de chauffeur gaat.