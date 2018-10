F)rede fan Fryslân in filmpje: "Wij zijn Fryslân, allemaal samen"

In het filmpje komen naast 'gewone' Friezen, ook bekende Friezen aan het woord, zoals Mirka Antolovic, directeur van het discriminatiemeldpunt Tûmba, oud-Tûmba-directeur Ate de Jong, Sjoerd Bootsma van LF2018 en Jacco de Boer, de presentator van IepenUP Live.

Praten moeten we

"Ik ben Fryslân en dit is mijn vlag", zeggen ze. Dat de Friezen tegenover elkaar staan is helemaal niks, "wat de schreeuwers zijn aan het woord." In het filmpje roepen ze op tot dialoog. Praten moeten we, zeggen ze allemaal in het filmpje. "Over de veranderingen in onze gemeenschap, de pijn die erbij hoort, dat je je niet gehoord voelt, aan welke kant je ook staat."

Om samen een weg te vinden, zijn mensen nodig. "En niet talkshows die alleen maar willen scoren met oneliners en beledigingen."

Feest in de Prinsentuin

F)rede fan Fryslân organiseert aankomende zaterdag om 15.30 uur een evenement in de Prinsentuin in Leeuwarden. Daarbij is muziek, een rede en een digitale boodschap. Met het evenement willen de organisatoren 'het midden' een stem geven. "Wij willen dat de nadruk ligt op vrijheid en gemeenschap", zegt Oeds Westerhof, een van de organisatoren. Feest voor iedereen in een provincie waar iedereen thuis is, noemen ze het.