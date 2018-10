Wiebo de Vries lijsttrekker van ChristenUnie in Provinciale Staten

De Vries is fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten. Hij is inmiddels sinds 2011 Statenlid en wil zich de komende tijd inzetten voor investeringen in innovatie en goede bereikbaarheid.

Het bestuur van de ChristenUnie kiest met De Vries voor continuïteit. "We maken in de komende vier jaar nog graag gebruik van zijn brede kennis en ervaring."