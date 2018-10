Geothermiecentrale niet bij WTC, maar bij Overijsselselaan

De bou fan de geotermysintrale (ierdwaarmte) by it WTC yn Ljouwert is fan de baan. Dat betsjut lykwols net dat it projekt der hielendal net komt. Neffens Jan Haakma fan inisjatyfnimmer boubedriuw Dijkstra Draisma docht út nij geologysk ûndersyk bliken dat in lokaasje yn Ljouwert-súd by de Oeriselseleane geskikter is. It waarme wetter dat nedich is foar de sintrale is dêr makliker op te pompen.