Boothuis voor brandweerboot van Tjeukemeer past het best bij gemaal Echten

De gemeente moest een oordeel geven over drie mogelijke locaties voor het boothuis. Naast die bij het gemaal, waren dat een haventje in de buurt van het gemaal en de haven van Oosterzee.

Haventjes niet geschikt

Die laatste locatie is volgens burgemeester en wethouders niet verkeersveilig, omdat er op de toegangsweg regelmatig kinderen spelen. Bovendien is aanrijdtijd langer, in vergelijking met Echten.

Het haventje in Echten valt ook af voor De Fryske Marren, met name omdat er niet veel ruimte is voor het boothuis. Bovendien zijn er extra kosten, omdat een wandel- en fietspad moet worden aangepast en er geen straatverlichting in de buurt is.

Rekening houden met het gemaal

Er moet nu een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd om definitief toestemming te krijgen voor het boothuis. Bij het ontwerp daarvan moet rekening worden gehouden met het naastliggende gemaal. Totdat de nieuwe locatie klaar is ligt de boot in een boothuis in Oosterzee.