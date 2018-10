Inbraken in Drachten, Langezwaag en Bakkeveen: politie zoekt getuigen

In Bakkeveen probeerde een inbreker binnen te komen in een woning aan de Skarkamp, maar dat lukte niet.

Op De Finne in Langezwaag en in een winkel aan de J.G. Van Blomstraat in Drachten maakten dieven wel buit. Uit de woning in Langezwaag werden laptops en geld gestolen; uit de Drachtster winkel werd een kluis gestolen.