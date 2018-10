Fries buiten Fryslân nieuwe commandant rode baretten

Grijpstra krijgt de leiding over een bataljon. Dat zijn 500 militairen. De Fries is de opvolger van Gert Strick. Die was erg kritisch over de bezuiniging op defensie.

Er is inderdaad bezuinigd, zegt Grijpstra, maar hij is positief over de toekomst. "Dertig jaar lang hebben we bezuinigd. Nu gaan we van krimp naar groei, maar dat kost tijd. We moeten wat geduld hebben."