Minister: lawaai 'belevingsvlucht' niet ongebruikelijk hoog

Er waren op 30 mei, tijdens de testvlucht, twintig meetpunten op de grond in het noorden en oosten van Nederland. Op bijna al die punten ging het geluidsniveau flink voorbij het maximum. Het doel van de testvlucht was dat bewoners van de gebieden onder de vliegroutes het geluid van een vliegtuig in hun eigen omgeving konden ervaren.

Van Nieuwenhuizen: verschil niet vreemd

Dat er een verschil was, is niet vreemd, zegt Van Nieuwenhuizen. De testvluchten waren gedaan met een en hetzelfde type toestel onder stabiele weersomstandigheden. In de berekeningen ging het om verschillende vliegtuigen en veranderlijk weer.