Anderhalf miljoen euro om Waddenvervoer betaalbaar te houden

Begin oktober is er een gesprek geweest met eilandbestuurders, over het toenemen van de kosten van het vervoer in het Waddengebied. Inzet was het betaalbaar houden van dat vervoer voor de mensen die er gebruik van maken.

Goed bereikbaar

Met een bedrag blijven voorzieningen, zoals ziekenhuizen en scholen, goed bereikbaar voor de eilandbewoners, zo zegt het ministerie.