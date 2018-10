Doede Veeman heeft na 50 jaar op de planken zijn laatste optreden gehad

Afgelopen zaterdag had Veeman een optreden in Balk. Daar heeft hij zich intensief op voorbereid en vooraf al besloten dat hij een punt achter zijn carrière zou zetten als het niet goed genoeg ging. Het optreden ging verder goed, maar toch moest Veeman een paar keer opnieuw beginnen, omdat hij de tekst vergat en een black-out kreeg. Toen heeft hij het besluit genomen: het is voorbij.