Friese 'moedertaalsprekers' gezocht voor basisscholen

Steeds meer basisscholen, met name in grote plaatsen zoals Sneek, Drachten en Heerenveen, willen meer doen met de Friese taal in de onderbouw van de basisscholen. Er zijn ook plannen om vrijwilligers in de midden- en bovenbouw in te zetten.

Meer laten klinken

Veel leerkrachten op basisscholen in Fryslân gebruiken de Friese taal te weinig, of beheersen het niet, volgens de organisaties. Om de Fries meer te laten klinken op basisscholen en de kinderen te stimuleren de taal te gebruiken, worden vrijwilligers gezocht. Zij zullen dan in kleine groepen aan de slag met de Friese taal.