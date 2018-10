Dokkumers krijgen geen straf voor bezit van speed

Een man en vrouw uit Dokkum zijn vrijgesproken van het bezit van bijna 30 gram speed, omdat justitie de drugs niet heeft laten testen.

De speed was bij de mensen thuis in de koelkast gevonden, toen de politie op een tip afging dat ze een hennepkwekerij zouden hebben. Dat was niet het geval.

De verdachten zeiden toen al dat de kwaliteit van de speed niet goed was. Als verdachten twijfelen over de kwaliteit en het effect van drugs, moeten die worden onderzocht bij het forensisch instituut. Omdat dat niet was gedaan, kon de rechter geen straf opleggen.