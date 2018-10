De historie van SC Heerenveen - Ajax: een garantie voor doelpunten

Ook de laatste keer dat Ajax niet met drie punten naar huis ging is alweer een poos geleden. In 2013 werd het na een doelpuntrijk duel 3-3. Al na zeventien minuten gingen de bezoekers met 0-2 aan de leiding, door kopdoelpunten van Niklas Moisander en Kolbeinn Sigþórsson, maar nog voor rust boog Heerenveen de achterstand om in een voorsprong. Alfreð Finnbogason bracht de Friezen met twee treffers op gelijke hoogte, waarna Magnus Wolff Eikrem de 3-2 voor zijn rekening nam. Christian Eriksen maakte uiteindelijk in de tweede helft nog de gelijkmaker voor Ajax.

Abe Lenstra

De meeste legendarische wedstrijd tegen Ajax stamt uit de tijd dat SC Heerenveen nog VV Heerenveen heette. De Amsterdammers stonden in 1950 al na een halfuur met 1-5 voor en daarmee kwam de thuisploeg nog goed weg. Maar in de tweede helft stond Abe Lenstra op en werd het toch nog 6-5 voor Heerenveen. Een nieuwe Friese held was geboren.