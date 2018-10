Marga Waanders definitief burgemeester Waadhoeke

Waadhoeke is een fusiegemeente die begin 2018 is ontstaan uit de eerdere gemeentes Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel. Waanders wordt de opvolger van Hayo Apotheker, die sinds het ontstaan van de gemeente de waarnemend burgemeester is.

Er hadden in eerste instantie twaalf mensen gesolliciteerd naar de functie van burgemeester: negen mannen en drie vrouwen.