Asielzoekerscentrum in Balk gaat mogelijk weer open: "De afgelopen twee jaar ging het prima"

"Vanochtend om 11.00 uur kregen we formeel een verzoek. Het COA wil met ons kijken naar de mogelijkheden van een heropening", vertelt burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren.

"Allemaal heel goed gegaan"

Veenstra is op zich niet tegen. "De afgelopen twee jaar is het prima gegaan. Er waren allemaal contacten over en weer. Mensen uit het dorp en de omgeving maakten kennis met de asielzoekers, met hun gewoontes en hun cultuur. Er waren evenementen en festiviteiten, dat is allemaal heel goed gegaan. Afgelopen zomer hebben we met een muziekfestival afscheid genomen."

In september 2016 kwamen de eerste vluchtelingen naar het centrum in Balk. Er was plaats voor zo'n vijfhonderd mensen. Eind maart van dit jaar werd duidelijk dat het azc in Balk definitief zou sluiten; dat gebeurde officieel op 1 oktober. Een paar dagen ervoor werd ook een gedenksteen onthuld.

Grillige wereldpolitiek

Aanleiding voor een eventuele heropening is het groeiend aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. "Achteraf bekeken had het azc hier misschien beter open kunnen blijven, maar dit is het beleid", vertelt Veenstra. "In het begin van dit jaar was de instroom van asielzoekers fors minder. Nu is er weer een grotere instroom. Zo zie je hoe grillig de wereldpolitiek is."

Wanneer wordt er een besluit genomen? "We gaan eerst proberen om op zo kort mogelijke termijn een afspraak te maken. Dan horen we wat precies de vraag is: hoeveel asielzoekers, hoe lang, dat soort dingen. Daarna kijken we hoe we dat inhoudelijk en procedureel in goede banen kunnen leiden."